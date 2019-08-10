Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, H.B.C, Ü.A, S.H. ve E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Şarköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri O.Ş'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı Son dakika! Akar Kıbrıs'ta konuştu: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]