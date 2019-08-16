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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki tarlalık alanda bulunan bir çiftlikte dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Öte yandan yangının küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra da sıçradığı ancak herhangi bir hayvanın telef olmadığı öğrenildi.
Çorlu'da bir kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.U'yu durdurdu.

Şüpheli üzerinde yapılan aramada 17 gram esrar maddesi bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.
Yeşiltepe, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:14 Kaynak: AA
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