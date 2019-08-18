Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

46 dakika önce

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.E'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.M'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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