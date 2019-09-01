Tekirdağ'da asayiş

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri - M.G, N.Y. ve O.E'yi durdurdu.

Çorlu ilçesinde üç kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu 'da 3 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri S.R'yi durdurdu.

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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