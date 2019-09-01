Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

4 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri S.R'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da 3 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üç kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri - M.G, N.Y. ve O.E'yi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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