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Tekirdağ'da asayiş

59 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki taşıdığı öğrenilen plakası belirlenemeyen bir aracı ilçe girişinde durdurdu.

Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada 59 şişe gümrük kaçağı içki ile 50 paket sigara ele geçirdi.

Polis ekiplerince araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda fişek halinde kullanıma hazır bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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