Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Değirmenaltı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.B'yi durdurdu.
Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.T'yi durdurdu.
Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.