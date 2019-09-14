Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da asayiş

29 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.B'yi durdurdu.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.T'yi durdurdu.


Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadının yardımına polis koştu
Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı için şartlar açıklandı Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]