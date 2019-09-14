Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.T'yi durdurdu.

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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