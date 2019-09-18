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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Muratlı ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Muratlı ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Ş.K.'nin üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Aydoğdu Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.Ç, İ.Y. ve T.Ö'yü durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muradiye Mahallesi, Muratlı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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