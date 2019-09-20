Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, M.S'nin üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde de polis ekipleri A.N.B'nin üzerinde kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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