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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Çorlu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda iki ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Çorlu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda iki ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Havuzlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda iki ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ev sahibi C.B. gözaltına aldı.

Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine S.M'yi durdurdu.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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