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Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Çorlu ilçesinde üzerilerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Çorlu ilçesinde üzerilerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine E.A. ve N.İ'yi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saray'da uyuşturucu ele geçirildi

Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine M.G'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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