Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde üzerilerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine E.A. ve N.İ'yi durdurdu.
Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Saray'da uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine M.G'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.