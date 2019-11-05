Tekirdağ'da asayiş

Ekipler şüpheli üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine M.G'yi durdurdu.

Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Saray 'da uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine E.A. ve N.İ'yi durdurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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