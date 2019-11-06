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Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Çorlu ilçesinde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

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Çorlu ilçesinde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde yüksekten düşme sonucu Ö.A'nın yaralandığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Ö.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Kapaklı'da hırsızlık iddiası

Kapaklı ilçesinde bir evden hısızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli E.D'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hürriyet Mahallesi, Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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