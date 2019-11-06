Tekirdağ'da asayiş

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kapaklı ilçesinde bir evden hısızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü