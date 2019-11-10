Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.S'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren ekipler, şüphe üzerine A.S'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.