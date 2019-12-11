Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

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Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.


Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi


Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.İ'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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