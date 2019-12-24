Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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Tekirdağ'da asayiş

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Kapkaç zanlısı yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kapkaç yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu N.B. isimli şahsın çantasını alıp kaçan D.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

-İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin çalışmaları

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri bir aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, 5 yabancı uyruklu şahıs ve kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca benzeri malzeme ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalarında eşkal şahıslar ve şüphe üzerine durdurulan araçlar üzerinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde farklı suçlardan aranan 19 şahıs, bir cezaevi firarisi, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile bir göçmen kaçakçılığı yapan organizatör yakaladı.

Çalışmalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 200 litre el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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