Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde havaya rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Şeyhsinan Mahallesi'nde bir kişinin tabanca ile havaya ateş ettiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli S.D'yi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saray'da uyuşturucu ele geçirildi

Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan cezai işlem uygulandı.