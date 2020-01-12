Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine A.B.Y'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan cezai işlem uygulandı.


Kapaklı'da hırsızlık

Kapaklı ilçesinde araç lastiklerini çalan kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinden lastiklerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Kapaklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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