Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'da uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde 12 bin 400 içi doldurulmuş makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınova Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 12 bin 400 içi doldurulmuş makaron, 9 kilo kıyılmış tütün ve bin 676 mükerrer toplatılmış bandrol ele geçirildi.

Sürücü R.E. hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'da dolandırıcılık

Süleymanpaşa ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Aydoğdu Mahallesi'nde bazı kişilerin sahte evrak düzenleyerek müşterilere bilgisi dışında telefon satılmış gibi gösterildikleri ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli S.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorlu'da akü hırsızlığı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçlardan akü çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri Şeyhsinan Mahallesi'nde park halinde bir araçtan akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.