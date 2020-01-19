Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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Tekirdağ'da asayiş

18 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürüdüren polis ekipleri şüphe üzerine bir kişi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan cezai işlem uygulandı.


Marmaraereğlisi'nde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sultanköy Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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