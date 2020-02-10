Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine E.G'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:58:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]