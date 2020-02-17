Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 27 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ü'yü durdurdu.

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çerkezköy 'de uyuşturucu operasyonu

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu -Turgut Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine A.D.Y'yi durdurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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