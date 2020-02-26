Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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Tekirdağ'da asayiş

7 saat önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, fişek halinde eroin, bonzai, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 515 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili N.S. E.Ş. ve R.G. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde 8 suçtan aranması bulunan kadın gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik alışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 8 suçtan aranan E.Y.'nin Hıdırağa Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu E.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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