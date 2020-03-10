Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Saray 'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

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