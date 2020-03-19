Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde 343 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta 343 litre dökme tabir edilen etiketsiz, bandrolsüz içki ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.S'ye cezai işlem uygulandı.

Kapaklı'da bıçaklı kavga

Kapaklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde F.K. ile Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, Ö.B'yi bıçakla yaraladı.



Yaralı Ö.B. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.