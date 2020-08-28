Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Z.N.'yi durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan aramada, 10 gram eroin, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
-Çorlu'daki trafik kazası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde,geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Emrah Güneş'in kullandığı 34 FY 2548 plakalı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Zekiye Sungur, 8 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Çorlu - Çerkezköy Çevre Yolu fakülte mevkisinde, Emrah Güneş'in kullandığı 34 FY 2548 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpmış, sürücü Güneş ile Zekiye Sungur yaralanırken, otomobilde bulunan Gaye Tunca hayatını kaybetmişti. Olay sonrası sürücü Güneş tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:09 - Kaynak: AA
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