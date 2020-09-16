Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Şarköy ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden E.S'nin silah imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada, 3 tabanca, 2 şarjör ve 250 tabanca mühimmatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saray'da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde İ.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 ibrik, heykel ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.