Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde bir çocuğu silahla tehdit ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşayan 15 yaşındaki G.M.K. bir kişinin kendisini silahla tehdit edildiğini iddia ederek polise başvurdu.

Kapaklı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli E.U.'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.

- Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çoru Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçelerde bazı adreslerde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.D. G.C. ve O.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Tekirdağ Müftülüğünden bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müftülükten bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B.'yi gözaltına aldı.