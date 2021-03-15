Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, internetten alışveriş yaparken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, internetten alışveriş yaparken dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu. Sağlık Mahallesi'nde yaşayan A.E. internet üzerinden 4 kamyon lastiği almak için F.M. ile iletişime geçerek sipariş verdi. A.E. satıcının kendisine verdiği hesap numarasına lastikleri almak için 5 bin lira gönderdi. Daha sonra F.M'nin kendisini engellemesiyle dolandırıldığı anlayan A.E. güvenlik güçlerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri Y.Y. durdurdu. Şüphelinin üzerindeki yapılan aramada küçük paket halinde 9 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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