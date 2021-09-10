Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir aracı incelemeye aldı.

Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde "15 milyon liranın kayıp olduğu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı