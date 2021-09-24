Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 50 gram uyuşturucu ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

Bir işletmede izinsiz çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Tekirdağ'da 63 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Tekirdağ'da bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak çok sayıda doldurulmuş ve boş filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çınarlı Mahalle'sinde kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı tespit edilen 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 63 bin filtreli sigara kağıdı, 13 bin dolu makaron ve 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.