Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.K'yı gözaltına aldı, tabancaya el koydu.

Atatürk Mahallesi Panel Sokak'ta bir kişinin tabancayla havaya ve etrafa ateş açtığını görenler, durumu polise bildirdi.

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan G.G. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen iki eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

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