Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen iki eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.G. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kapaklı'da rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Atatürk Mahallesi Panel Sokak'ta bir kişinin tabancayla havaya ve etrafa ateş açtığını görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.K'yı gözaltına aldı, tabancaya el koydu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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