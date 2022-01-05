Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli T.M'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan Rumeli Mahallesi'nde de denetim yapan ekipler, O.G.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile dolu fişek ele geçirdi.
Şüpheli O.G. gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 2 bin 372 uyuşturucu hap ele geçildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde H.K, N.K. ve R.K'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların evinde yaptığı aramada 2 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Evde bulunan R.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
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