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Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'da asayiş

20.02.2022 09:30
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üstünden yapılan aramada bir tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri de İsmet Paşa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinden 20 gram uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri Cemaliye Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekipler M.M'nin üzerinde yaptığı aramada 20 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki bir kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 16 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Polis Merkezi, Uyuşturucu, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika


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