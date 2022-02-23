Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da asayiş

23.02.2022 10:41
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da bir otomobilde gümrük kaçağı 305 cep telefonu kulaklığı, 384 şarj kablosu ve 400 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir otomobilde gümrük kaçağı 305 cep telefonu kulaklığı, 384 şarj kablosu ve 400 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 305 cep telefonu kulaklığı, 384 şarj kablosu, 400 cep telefonu ekran koruyucusu ve 27 cep telefonu adaptörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Namık Kemal Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve 7 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Gazi Osman Paşa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri F.K'yı durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Niğde'de son 2 haftada uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı Niğde'de son 2 haftada uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika


Son Dakika
10:32 "O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı: Hayati tehlikesi yok!
10:31 Bitki örtüsünün ardında gizli kalmış! Binlerce yıllık mağara, hayvanlarını otlatırken tesadüfen karşılarına çıktı
10:28 Savaşın eşiğindeki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden "Bizi NATO'ya alın" çağrısı
10:24 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Kadir yüzleşmesinde neler yaşandı?
10:20 Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?
10:06 Tahtakale esnafından 70 milyon Euro topladı! "IŞİD'den gözaltına alındım" diye sırra kadem bastı
10:05 Havaalanında taksici terörü! Kendilerinden olmayan taksi şoförünü ve yolcusunu dövdüler
10:01 İş Banka'sından Rusya açıklaması: Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır
09:53 Psikolojik sorunlar yaşayıp yıllarca uzak kalmıştı! Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu iddiası: Bana baskı yapmak istedi
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:47:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement