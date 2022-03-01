Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

01.03.2022 09:05
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y. üzerinde arama yaptı. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Çorlu'da üzerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üzerinde tabanca ve mermi ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Z.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Şarköy'de 340 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Şarköy'de polis 340 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirdi.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri ilçede bandrolsüz makaron satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipleri belirledikleri bir adreste yapıla aramada, 340 dolu makaron ve 1160 tütün sarma kağıdı ele geçirdi.

Şüpheli İ.D. A.A ve M.K gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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