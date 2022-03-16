Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

16.03.2022 09:32
Tekirdağ'da asayiş

Ergene ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ergene ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobili incelemeye aldı.

Araçta, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı. Aramada, çok miktarda uyuşturucu nitelikli hap bulundu.

İş yeri sahibi T.K gözaltına alındı.

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Çorlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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