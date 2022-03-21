Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Omurtak Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, küçük paketlerde 16 paket kullanıma hazır eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Üzerinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üzerinde silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri M.M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir tabanca, av fişeği atan silah ve 34 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.