Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da asayiş

24.03.2022 13:57
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki boş bir evde arama yaptı.

Aramada 44,30 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili F.M gözaltına alındı.

- Çerkezköy'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Polis ekipleri İstasyon Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurdu. Üst aramasında 7,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirilen Ş.Y gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu satıcısı üzerinde isim ve para listesinin bulunduğu çizelgeyle yakalandı Uyuşturucu satıcısı üzerinde isim ve para listesinin bulunduğu çizelgeyle yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Çorlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement