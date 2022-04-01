Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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Tekirdağ'da asayiş

01.04.2022 12:14
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde N.Y idaresindeki şüpheli otomobil durdurdu.

Otomobildeki aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, bir evde yaptığı aramada 21 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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