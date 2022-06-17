Yapılan operasyon kapsamında, bir evde yapılan aramalarda, 70 gram eroin ve 450 lira nakit para ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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