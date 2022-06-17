Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

17.06.2022 11:02
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

E.A.'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorlu'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında, bir evde yapılan aramalarda, 70 gram eroin ve 450 lira nakit para ele geçirdi.

Konuyla ilgili B.P. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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