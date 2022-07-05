Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

05.07.2022 09:03
Tekirdağ'da asayiş

Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi.

Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 12 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüpheli C.K'yı durdurdu.

Üst aramasında 12 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da çıkan kavgada 3 kişi hafif yaralandı

Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak'taki bir parkta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada 3 kişi hafif yaralandı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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