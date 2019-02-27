Tekirdağ'da Asayiş Olayları
19 dakika önce
Tekirdağ il genelinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.
Tekirdağ
il genelinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araç içerisinde bulunan Ö.Ç. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 'kumar oynanması için yer sağlama' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında 2 fişek (3 gram) esrar (skank) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Kapaklı
ilçesinde durumundan şüphelenilen M.Ö. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 3 adet şeffaf poşet içerisinde (3 gram) eroin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında da durumundan şüphelenilen S.K. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda S.K. isimli şahıstan 2 adet şeffaf poşet içerisinde (2 gram) eroin maddesini ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:25 Kaynak: İHA
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