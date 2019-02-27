Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş Olayları

Tekirdağ'da Asayiş Olayları

19 dakika önce

Tekirdağ il genelinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ'da Asayiş Olayları, System.String[]
Tekirdağ il genelinde polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araç içerisinde bulunan Ö.Ç. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 'kumar oynanması için yer sağlama' suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında 2 fişek (3 gram) esrar (skank) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Kapaklı ilçesinde durumundan şüphelenilen M.Ö. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 3 adet şeffaf poşet içerisinde (3 gram) eroin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında da durumundan şüphelenilen S.K. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda S.K. isimli şahıstan 2 adet şeffaf poşet içerisinde (2 gram) eroin maddesini ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Polis, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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