Tekirdağ'da asayiş olayları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da asayiş olayları - Son Dakika

Tekirdağ'da asayiş olayları

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde, kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş olayları, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde, kaçak içki ele geçirildi. Asayiş olayında yankesicilik olayına karışan bir şahıs da yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde yakalanan R.K. isimli şahıstan 108 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilmiştir. Şüpheli R.K. gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; B.S. isimli şahsın kullanmış olduğu araç Eskicami-Ortacami Mahallesinde durdurularak yapılan kontrollerde 6 şişe 1,5 Lt lik mükerrer bandrollü şarap ve 29 adet mükerrer kullanılmak üzere toplanmış bandrol ele geçirildi.


Çorlu Cemaliye Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana gelen yankesicilik olayında H.İ. isimli şahıs H.Ö.'ye ait cüzdanı çalarken yakalandı. Şüpheli H.İ. gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Çorlu Hıdırağa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan B.B. isimli şahıstan 6 Fişek (3,30 gr) Crax olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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