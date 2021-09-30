TEKİRDAĞ'DA ASAYİŞ OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA ASAYİŞ OPERASYONU 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'da polisin sabaha karşı düzenlediği asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin sabaha karşı düzenlediği asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde saat 06.00'da asayiş operasyonu düzenledi. Mahallenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, daha önceden belirlenen 10 adereste yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tezkeresiz av tüfeği ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. -Görüntü geçiliyor Haber: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA

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