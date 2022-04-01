Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın iki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ ve Çorlu başsavcılıklarının koordinesinde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çorlu ilçesinin Kore mahallelerinde asayiş ve narkotik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 8 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca,

farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 8 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.