Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde "Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.

Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde "Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, asayiş uygulamasına 57 ekip ve 184 personelin katıldığı belirtildi.

Umuma açık yerlerin, okul önlerinin ve araçların denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 57 ekip ve 184 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, 159 okul çevresinde bulunan toplam 185 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, bin 201 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 158 okul servis aracı denetlenmiştir. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanmış, 5 şahsa adli ve idari işlem yapılmış, trafik yönünden kusurlu görülen 17 okul servis aracına toplam 7 bin 838 lira cezai işlem uygulanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 14:02:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]