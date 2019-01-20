Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde "Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.
Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde "Genel Asayiş ve Trafik Denetleme Uygulaması" yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, asayiş uygulamasına 57 ekip ve 184 personelin katıldığı belirtildi.
Umuma açık yerlerin, okul önlerinin ve araçların denetlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplam 57 ekip ve 184 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, 159 okul çevresinde bulunan toplam 185 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, bin 201 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 158 okul servis aracı denetlenmiştir. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanmış, 5 şahsa adli ve idari işlem yapılmış, trafik yönünden kusurlu görülen 17 okul servis aracına toplam 7 bin 838 lira cezai işlem uygulanmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:39 Kaynak: AA
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