Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yapıldı.

Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aydoğdu Mahallesinde yapılan uygulamaya, 13 ekip ve 32 personelin katıldığı belirtildi.

Uygulamada, 72 kişi sorgulanırken, 8 iş yeri ile 4 araç kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulama sonucunda aranması olan 4 şahıs yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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