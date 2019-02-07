Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yapıldı.
Tekirdağ
Emniyet Müdürlüğünce, genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla Süleymanpaşa
ilçesinde uygulama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aydoğdu Mahallesinde yapılan uygulamaya, 13 ekip ve 32 personelin katıldığı belirtildi.
Uygulamada, 72 kişi sorgulanırken, 8 iş yeri ile 4 araç kontrol edildi.
Gerçekleştirilen uygulama sonucunda aranması olan 4 şahıs yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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