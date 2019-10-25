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Tekirdağ'da asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonu

6 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin son bir ayda yaptığı çalışmalarda, 37 olayda 56 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, esrar, eroin, uyuşturucu hap, skunk, 5 kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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