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Tekirdağ'da asayiş ve huzur için 44 polisle uygulama

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Süleymanapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da asayiş ve huzur için 44 polisle uygulama, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Süleymanapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde genel asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 14 ekip ve 44 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde 13 iş yeri, 304 şahıs ve 30 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 1 şahıs 'borçlunun ödeme şartını ihlali' suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde de kusurlu bulunan 9 araç sürücüsüne toplam bin 480 lira idari para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Huzur, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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