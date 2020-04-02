Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika

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Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı
6 saat önce
TEKİRDAĞ'da sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde yaşayan Y.A. ile Çerkezköy ilçesinde yaşayan B.Y.'nin sosyal medya hesaplarından, koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşımlarda bulunduklarını belirledi. Polis, 2 şüpheliyi, 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:30 Kaynak: DHA
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