Tekirdağ'da askeri birliklerde koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyuluyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı askeri personel ve erlerin korunması, salgının yayılmaması için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Vatani görevlerini yapmak üzere Tekirdağ'daki birliklerine gelen erler, salgınla mücadele kapsamında kontrollerden geçiriliyor.



Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılan erlerin vücut ısıları, termal kameralarla ölçülüyor.

Komutanlık nizamiyesine getirilen erlerin tekrar ateş ölçümü yapılıyor, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi kaydediliyor.

Herhangi bir belirti tespit edilmeyen erlerin kışlaya kabul işlemleri yapılıyor.

Yeni gelen erler 21 gün geçici gözlem yerinde misafir edildikten sonra, diğer askerlerin arasına katılabiliyor.

Koğuşlar dezenfekte ediliyor

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenleniyor, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.

Görevli personel, yemekten önce acemi erlere ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyor. El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Nöbet kulelerinde de bir er kulede, diğer er ise alt tarafta duruyor. Kulede nöbet tutan askerler maske takıyor.

Tedbirler kapsamında silah bakımları da bir komutan ve 2 er tarafından maske ve eldiven takılarak yapılıyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor.

Askeri araçlar ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Zırhlı askeri araçların personel kapasiteleri azaltılarak eğitimlere devam ediliyor.

Er Osman Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinde Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Birlikteki herkesin tedbirlere uyduğunu anlatan Al, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ülkemizde görülmeye başlamadan birliğimizde gerekli tedbirler alındı. Salgının birliğimize gelmemesi için günlük ve hafta sonu izinlerimiz kaldırıldı. Burada kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz ve her fırsatta ellerimizi yıkıyoruz. Kişisel eşyalarımızı birbirimizle paylaşmıyoruz. Gazino, koğuş ve yemekhaneleri sık sık havalandırıyoruz. Bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz."